Nerdpool.it - Clear – Filtri per nascondere la realtà

Leggi su Nerdpool.it

Dopo avervi parlato di Night of the ghoul continuiamo a presentarvi le storie di Scott Snyder uscite in digitale su Comixology e pubblicate in volume in Italia da Star Comics sotto l’etichetta editoriale Astra. Stavolta dall’horror si passa alla fantascienza con, che vede ai disegni Francis Manapul.– Scott Snyder, Francis Manapul; Star Comicsa piacimentoIl modo di percepire il mondo agli occhi delle persone è cambiato per sempre da quando è entrato in commercio il Veil, una tecnologia che funziona tramite un filtro neurologico e che permette a ogni acquirente di vedere laa proprio piacimento. Con il Veil giusto, si può scegliere di vivere in un vecchio film in bianco e nero, durante un’apocalisse zombie, in un futuro ipertecnologico e così via. Pochissime persone hanno deciso di rinunciare a questa invenzione e di optare invece per la modalità, vedendo il mondo per com’è davvero.