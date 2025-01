Ilrestodelcarlino.it - Clai, Mescoli non basta a Macerata

IMOLA 0 (25-10, 25-18, 25-14) : Bresciani, Battista 11, Allaoui, Morandini, Bonelli 2, Mazzon 10, Orlandi, Bulaich 11, Busolini 6, Fiesoli, Sanguigni, Caruso, Decortes 19, Fabbroni. All. Lionetti.IMOLA: Pomili, Rizzieri,12, Ravazzolo 4, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 1, Stafoggia, Bulovic 2, Melandri 4, Drewnick 1, Stival 3. All. Caliendo Arbitri: Viterbo e D’Argenio. Nella penultima trasferta della prima fase, laè stata sconfitta a. Le padrone di casa sono quarte in graduatoria e per tutta la partita hanno messo in mostra un miglior tasso tecnico. Imola ha provato a mettere in campo le proprie armi, e seppur sia arrivata una scofitta, la gara di ieri nelle Marche servirà da esperienza per la seconda fase dove in palio ci sarà la permanenza in categoria.