Chiusura terminal bus, il PD attacca: "A distanza di due mesi, ancora carenza di segnaletica stradale"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Adi duedalladell’area, registriamo tuttora unadiche indirizzi i bus turistici verso i parcheggi in Piazza Cardinal Pacca e Piazzale Catullo”. – così in una nota congiunta il Gruppo consiliare e la direzione cittadina del Partito Democratico. “Infatti – continua – ci giungono segnalazioni di parcheggio di bus davanti alle recinzioni che delimitano l’ex Piazzale Venanzio Vari, come avvenuto nella mattinata odierna (vedasi foto allegate). Ovviamente, ci chiediamo come sia stato possibile raggiungere quel posto e se qualcuno se ne sia accorto.Di certo condividiamo la volontà di valorizzare ed implementare il turismo in città, ma bisognerebbe attuare un maggior controllo ed incentivare le modalità di pubblicizzazione, affinché chi giunge in città abbia rispetto delle regole e del patrimonio storico e culturale di cui fortunatamente disponiamo.