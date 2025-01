Quotidiano.net - Chi si esibirà per l’insediamento di Donald Trump: il ballo iconico con i Village People

Roma, 20 gennaio 2025 – Oggipresterà giuramento a Washington come 47° presidente degli Stati Uniti. Ai festeggiamenti per il suo ritorno alla Casa Bianca si è esibito ieri sera il famoso gruppo americanoe stasera si, tra gli altri, la cantante country Carrie Underwood.ieri sera durante l'esibizione dei. (AFP)Victor Willis, fondatore dei ‘’, aveva annunciato su Facebook che il gruppo accettava l’invito a partecipare alle celebrazioni per: lo stesso tycoon aveva ‘trasformato’ la canzone dei"Y.M.C.A." in un inno, suonandola a raduni ed eventi della campagna elettorale. "Sappiamo che questo non farà felice alcuni di voi, ma crediamo che la musica deve essere eseguita senza riguardo per la politica – ha scritto Willis su Facebook – La nostra canzone Y.