Cambiaso al Manchester City arriva il sì | Soluzione buona per tutti

L’esterno della Juventus nel mirino della formazione guidata da Pep Guardiola: c’è il via libera da parte dell’ex bianconeroIlsu Andrea. Pep Guardiola vorrebbe già in questa finestra di mercato l’esterno della Juventus, anche se far andare in porto l’operazione non è semplice.alil sì: “per” (LaPresse) – Calciomercato.itC’è da trovare la quadra dal punto di vista economico: come raccontato da Calciomercato.it, la società bianconera valuta almeno sessanta milionie dall’Inghilterra ilè pronto ad accontentare la Vecchia Signora. Una situazione da tenere d’occhio quindi e che ha acceso il dibattito nel mondo juventino: è giusto o no privarsi del 24enne che, almeno fino a dicembre, è stato tra gli insostituibili di Thiago Motta?La rispostaanche da chi ha scritto pagine di storia bianconere, da colui che il popolo juventino non ha mai dimenticato: Alessandro Del Piero.