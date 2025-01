Puntomagazine.it - Buone notizie da Gaza e Israele: Liberati tre ostaggi, il cessate il fuoco entra in vigore

Ililsegna una speranza di pace: tre, ma l’attenzione rimane alta per il ritorno dei bambini Ariel e Kfir Bibas.Ieri è arrivata una notizia positiva per le famiglie e per la comunità internazionale: tresono stati, portando speranza in un momento di grande difficoltà. La liberazione è avvenuta proprio nel giorno in cui ililtrato ufficialmente in, dando una pausa alle violenze che da settimane segnano il conflitto.Ilil, accolto con favore dalle organizzazioni umanitarie e dalla comunità internazionale, ha creato le condizioni per il rilascio degli, portando una boccata d’aria fresca in una situazione di estrema tensione. La notizia della liberazione di tre, tra cui donne e uomini provenienti dambi i lati del conflitto, ha suscitato una grande emozione ine a, segnando un momento di speranza in un contesto drammatico.