Juventusnews24.com - Brambilla e il retroscena sul rigore tirato da Palumbo: «L’ho visto tranquillo, ero sicuro che…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24e ilsulda: tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Next Gen(Marco Baridon, inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora) – Misterha parlato in conferenza stampa per analizzare la prestazione della Juventus Next Gen contro il Monopoli, soffermandosi sulla partita diche, come appreso da Juventusnews24 sarà un nuovo giocatore dell’Avellino.– «So anche io che Martin ha aperto questa questione, ma. E’ un ragazzo serio, ha qualità. Ho preferito farlo partire dalla panchina, ma quando avevamo bisogno del suo ingresso non ho avuto dubbi. Suleroavrebbe fatto gol, una volta dentro lui abbiamo deciso di farlo tirare a lui ed è andata bene».LA CONFERENZA STAMPA DIPOST JUVENTUS NEXT GEN MONOPOLILeggi su Juventusnews24.