Quotidiano.net - Borsa di Milano: Ftse Mib stabile, titoli bancari in rialzo, Tim in calo

Un avvio cauto per ladi, con l'indice che non si discosta molto dalla parità. Il primoMib parte da quota 36.242 punti a -0,07 per cento. La volatilità è alta e il listino oscilla ma si distinguono, per un netto, idel risikoo. Unicredit sale dell'1,05%, Banco Bpm, alla vigilia del cda che discuterà di operazioni straordinarie, sale dello 0,89% e Banco MPs guadagna l'1,16 per cento. Sprofonda Tim (-1,7%) sulle difficoltà che secondo le indiscrezioni ci sarebbero all'incasso del miliardo di euro che il governo dovrebbe restituire per indebito pagamento del canone 1998.