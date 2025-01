Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, cresce l’allarme in Usa. La Fda ai produttori di cibo per animali: “Rinnovare i piani di sicurezza alimentare”

In Usala preoccupazione per gli effetti dell’influenzasuglidomestici. Un allarme comprensibile considerata la vicinanza dei “pet” ai padroni. La Food and Drug Administration ha invitato idi alimenti per cani e gatti, che utilizzano materie prime crude o non pastorizzate derivate da pollame o bovini, adiinserendo controlli indirizzati specificamente al virus dell’influenza, considerato ormai un “pericolo noto o ragionevolmente prevedibile”. A dicembre alcuni lotti dierano stati ritarati dopo la morte di alcuni felini per H5N1.“In questo momento è noto che l’H5N1 può essere trasmesso a gatti e cani quando mangiano prodotti derivanti da pollame o bovini infetti (ad esempio, latte non pastorizzato, carne cruda o uova non pastorizzate) che non hanno subito una fase di lavorazione in grado di inattivare il virus”, scrive l’Fda.