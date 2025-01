Sport.quotidiano.net - Atalanta, obiettivo Europa. Napoli alle spalle, c’è il Graz

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per l’, dopo la sconfitta contro ile i nerazzurri tornano in campo, domani pomeriggio, per il penultimo incontro della fase unica della Champions League. Al Gewiss arrivano gli austriaci dello Sturm, da battere assolutamente per continuare a restare in corsa per i primi otto posti che qualificano direttamente agli ottavi di finale. Rincorsa non facile per la Dea, a 11 punti: servirà vincere con lo Sturm e poi fare risultato a Barcellona tra otto giorni, con un pareggio per salire a quota 15, che potrebbe però non bastare per l’ottavo posto. Dipenderà dai risultati delle altre. E in mezzo, sabato, ci sarà la non facile trasferta a Como. Una gara dietro l’altra. "Non ci sono partite facili, sono tutte difficili", ha ricordato sabato sera Gian Piero Gasperini.