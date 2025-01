Juventusnews24.com - Weah entra e spacca la partita: impatto super dell’americano, definitivamente rinato con Thiago Motta. I numeri

di Luca Fiorettilacon. Idellae della stagioneUna notte da sogno per Timothy. L’esterno americano, che si è ritrovato catapultato in campo molto prima del previsto al posto di un acciaccato Yildiz, ha letteralmenteto in due ladello Stadium, rompendo l’equilibrio con cui si era chiusa la prima frazione e indirizzando la sfida sul versante bianconero. Prima mettendosi in mostra con qualche iniziativa personale, scaldando i guantoni di un Maignan non proprio in serata. Poi al minuto 64 raccogliendo il suggerimento di un ispiratissimo Thuram e segnando la rete del raddoppio. Un gol non banale e che si tinge di storia, perchè arriva nella stessa porta e allo stesso minuto di quello che fece suo papà George in Juve-Milan del 1999 al vecchio Delle Alpi.