Vigevano, fanno saltare il bancomat con la tecnica "della marmotta"

(Pavia), 19 gennaio 2025 – Hanno fattoile sono fuggiti con il bottino in contanti, per un valore ancora da quantificare. Ignoti ladri hanno messo a segno il colpo esplosivo nella notte tra sabato e oggi, domenica 19 gennaio, ai dannifiliale1 del Monte del Paschi di Siena, in corso Milano a, all'angolo con via Eleonora Duse. Avrebbero usato la collaudata', detta così per la 'coda' del dispositivo con l'esplosivo che viene inserito all'interno dello sportello automatico attraverso la fessura dalla quale vengono erogati i soldi. Il botto ha quindi scardinato dall'interno il, consentendo ai malviventi di impossessarsicassetta che contiene i contanti per i prelevamenti. Non a caso il colpo è stato messo a segno nel fine settimana, dopo che le banche riforniscono gli sportelli automatici per la maggiore frequenza dei prelievi nei weekend.