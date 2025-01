Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Giornata pazzesca, fuori dalla logica. Era un momento complicatissimo”

ha vinto la mass start di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurro ha conquistato il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, imponendosi in terra tedesca al termine di una gara perfetta e caratterizzata da un sublime 20 su 20 al poligono. Il nostro portacolori è stato impeccabile con la carabina in mano e nell’ultima serie al tiro è riuscito ad avere la meglio sulclasse norvegese Johannes Boe.Il 24enne trentino ha riportato l’Italia maschile sul gradino più alto del podio dopo quasi quattro anni: era il marzo 2021 quando Lukas Hofer primeggiò nella sprint di Oestersund. Nel finale di gara il nostro portacolori ha festeggiato in maniera vistosa, tagliando il traguardo con un margine di 6.3 secondi nei confronti del norvegese Sturla Laegreid e 11.