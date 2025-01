Anteprima24.it - Scuole, intesa tra De Caprariis e Rossi Doria per la formazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe comunità scolastiche dell’IIS Dedi Atripalda e dell’IPSEOAdi Avellino hanno avviato, sin dai primi mesi dell’anno scolastico, una proficua collaborazione nell’affrontare le diverse problematiche relative al dimensionamento, condividendo una visione della scuola fatta di confronto, reciproco aiuto, costruzione di azioni positive per il territorio su cui operano.Una visione per la quale le proposte dei diversi indirizzi di studio, dal tecnico tecnologico all’enogastronomia ed ospitalità alberghiera, con le loro diverse articolazioni, rappresentano concrete opportunità per le studentesse e gli studenti di Montoro e dei comuni viciniori.Con questo spirito, i due Istituti hanno organizzato numerose iniziative per la presentazione di luoghi, spazi e attività che si stanno realizzando, aprendo al pubblico e proponendo due eventi che rappresentano concretamente la visione di una scuola solidale, democratica, unita dagli stessi valori costituzionali.