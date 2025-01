Metropolitanmagazine.it - Oggi inizia il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio tra prigionieri e ostaggi

Dopo l’approvazione da parte del governo di Netanyahu, ililentrerà in vigore. Nella prima fase Israele rilascerà 95, mentre si attendono da Hamas i nomi dei primi treche saranno liberatiIl governo israeliano ha approvato nelle prime ore di sabato mattina l’accordo per ililche rilascerebbe decine didetenuti e metterebbe in pausa la guerra con Hamas che dura da 15 mesi, portando le parti a un passo dal porre fine ai combattimenti.L’ufficio di Netanyahu ha rilasciato una breve dichiarazione dopo l’una di notte, confermando che il governo ha approvato l’accordo dopo una riunione di oltre sette ore, in cui, secondo i media ebraici, 24 ministri hanno votato a favore e otto controL’accordo, si legge nella nota, entrerà in vigore domenica, quando saranno liberati i primi treisraeliani.