Mariam Battistelli, voce al cinema: "Io, un'Euridice resiliente ma sogno di essere Aida"

Splendida. È la protagonista femminile in “The Opera! Arie per un’eclissi”, regia di David Livermore e Paolo Gep Cucco. Il film - prodotto da Adler Entertainment, Showlab, Raie Digilife Movie - verrrà presentato in prima mondiale questa sera a Milano, al Teatro alla Scala, da domani sarà neiitaliani. Il giovane soprano italo-etiope interpreta Euridice in una lettura tecnologica, visionaria e colta del mito di Orfeo., trentacinque anni, cresciuta a Mantova dove si è formata, ha già alle spalle debutti importanti fra cui la Scala, l’Opera di Vienna e Montecarlo, senza trascurare alcune apparizioni nella musica pop, in primavera sarà in tournée con Bocelli. Unacalda e intensa, una passione per la moda italiana,collabora come testimonial con Dolce e Gabbana ed Etro; quest’estate sarà ospite al Festival di Glyndebourne dove canterà in “Falstaff” di Verdi.