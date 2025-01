Oasport.it - L’Italia rischia di non avere più sciatori nei 30 in slalom? La situazione allarmante nella World Entry List

sta naufragando nellomaschile: i risultati ottenuti nel corso di questa stagione dimostrano delle difficoltà lampanti tra i pali stretti e le nubi all’orizzonte sono particolarmente fitte. Oggi a Wengen (Svizzera) soltanto Tobias Kastlunger si è qualificato alla seconda manche (27mo), otto giorni fa ad Adelboden (Svizzera) soltanto Stefano Gross (18mo) e Alex Vinatzer (27mo) avevano superato il taglio,notturna casalinga di Madonna di Campiglio si era visto solo Gross al secondo atto (21mo).Meglio non era andata in Alta Badia il 23 dicembre (Simon Maurberger 21mo, Tobias Kastlunger 24mo). In Val d’Isere (Francia), lo scorso 15 dicembre, Kastlunger aveva agguantato una sorprendente settima piazza e Vinatzer aveva concluso in decima piazza, ma quanto visto in terra transalpina era stata una piccola parantesi: in precedenza Vinatzer era stato 17mo a Gurgl (Austria) con Kastlunger 26mo e Gross 28mo, mentre a Levi (Finlandia) nessun azzurro era entrato nei migliori 30.