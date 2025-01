Ilgiorno.it - La doppia vita di Gimmy Muscarello, 69 anni: custode nel centro per senzatetto e spacciatore di cocaina rosa

MILANO – La prima dritta ha indicato il soprannome, “”, e il lavoro da insospettabile comedelper“Sos Stazione Centrale” nel sottopasso Mortirolo. I poliziotti hanno approfondito la segnalazione, identificando il sospettato in Cataldo, 69compiuti a luglio e nativo della provincia di Enna, pluripregiudicato per droga già coinvolto un paio di decenni fa nelle indagini di Dda e Squadra mobile che portarono al maxi blitz “Luna Blu” su un traffico internazionale di stupefacenti gestito dagli emissari lombardi delle ’ndrine Pesce e Bellocco. Cosìè finito per l’ennesima volta in manette, con direttissima ieri in Tribunale. La cronaca dell’inchiesta-lampo del commissariato Lambrate ci riporta a venerdì mattina. Tre agenti in borghese dell’Investigativa si appostano vicino all’edicola d’angolo tra via Tonale e via Sammartini e monitorano l’ingresso della struttura di assistenza ai clochard.