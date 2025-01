Formiche.net - Israele-Hamas, la tregua c’è (per ora). Ecco i prossimi passi

Le Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet, il servizio di intelligence per la sicurezza interna, hanno dichiarato congiuntamente cheha liberato gli ostaggi israeliani tramite la Croce Rossa, che ha confermato che le condizioni di salute delle tre donne liberate (Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher) sono “buone”. In risposta,ha liberato 90 detenuti palestinesi, tra cui Khalida Jarrar, una delle prigioniere palestinesi più conosciute, e numerosi minori.Il cessate il fuoco traè entrato in vigore oggi, ponendo fine a oltre 15 mesi di conflitto iniziato il 7 ottobre 2023 con un assalto dell’organizzazione palestinese al sud di. L’accordo, mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti, prevede diversi passaggi, tra cui la liberazione di ostaggi e prigionieri, il ritiro parziale delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza e un notevole incremento degli aiuti umanitari.