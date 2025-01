Inter-news.it - Inter-Empoli 0-0 al 45?, ci prova soltanto Lautaro Martinez

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventunesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Poche occasioni in questo primo tempo, con l’che cicontro unmolto fisico. Il primo grande tentativo dei nerazzurri nei primi quarantacinque minuti passa dai piedi di: cross dalla destra, l’argentino riesce, in mezzo alla mischia della difesa toscana, a colpire in rovesciata, ma è bravo Vasquez con un riflesso felino a evitare il gol. Poco dopo, al 26?, è ancoraa rendersi pericoloso: lancio lungo a scavalcare la difesa, il capitano stoppa a due passi dalla porta e si gira, ma incredibilmente la sua conclusione si stampa sul palo e si spegne sul fondo.