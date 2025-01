Game-experience.it - GTA 6 a 100 dollari aiuterebbe gli altri publisher ad aumentare i prezzi dei giochi, per un analista

Un possibile lancio di GTA 6 ad un prezzo compreso tra 80 e 100potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intera industria videoludica. Secondo Matthew Ball,di Epyllion, un prezzo così elevato per un titolo tripla A romperebbe la barriera attuale dei 70(in Europa sono 80 Euro), aprendo la strada ad aumenti generalizzati per ifuturi.Non sarebbe la prima volta che Take-Two,di GTA, spinge verso l’alto il costo dei video: già nel 2020 aveva introdotto il prezzo di 70, che oggi è diventato lo standard per idi alta fascia. Come leggiamo su GameSpot, Ball prevede che Grand Theft Auto 6 potrebbe vendere 40 milioni di copie nel suo primo anno, generando ricavi per oltre 3 miliardi di, grazie anche alla sua popolarità e al modello di monetizzazione consolidato tramite microtransazioni.