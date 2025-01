361magazine.com - Grande Fratello, i dubbi di Stefania: “Voglio pure io la clip”. Il consiglio di Luca

, idiOrlando sul litigio tra Shaila e Lorenzo. IldiCalvani, nelle ultime ore Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno iniziato nuovamente a discutere con toni elevati. La ballerina e il modello erano quasi arrivati alla rottura della loro storia d’amore, ma da questa mattina sembra essere tornato il sereno. Shaila e Lorenzo sono riapparsi vicini e sereni, e questo atteggiamento ha scaturito qualcheo e perplessità inOrlando e non solo.Leggi anche, un gieffino vorrebbe uscire: il retroscena dietro le quinteEcco cosa è emerso nelle ultime oreSecondoCalvani, i due fidanzati avrebbero litigato per ottenere unanel corso della prossima puntata che andrà in onda proprio domani sera. Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, la Orlando confrontandosi conCalvani ha esordito: “Nessuno poteva dormire e poi tutto sto casino per niente?”.