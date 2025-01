Inter-news.it - Frattesi, acconto dalla Roma? L’Inter attende! E avvisi su Paz – TS

stasera è impegnata contro l’Empoli, ma si avvicina anche la fine del calciomercato. Daviderimane sempre in orbita. Piccola postilla anche sull’obiettivo Nico Paz.NOVITÀ IN ARRIVO? – La settimana in arrivo potrebbe portare delle novità importanti in merito alla situazione di Davide. D’altronde il calciomercato invernale è entrato appieno nella sua seconda e ultima parte. Per chi vuole affondare un colpo, deve darsi una mossa prima che sia troppo tardi. A tal proposito, in settimanasi aspetta una vera prima proposta dellaper. I nerazzurri non si smuovono dai 45 milioni di euro richiesti, ma una formula precisa potrebbe anche accontentare il club. Ossia un prestito da 5-10 milioni di euro subito, con il resto consegnato in estate., che si è allenato a parte in questi giorni per un leggero affaticamento muscolare, sarà valutato in mattinata se convocarlo o meno per la sfida contro l’Empoli di questa sera.