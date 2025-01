Inter-news.it - Di Francesco torna sull’Inter: «Venezia ha creato e condotto buona gara»

Eusebio Di Francesco ha ricordato la prestazione del suo Venezia, contro l'Inter, nell'ultima giornata del campionato di Serie A persa con il risultato di 0-1. IL COMMENTO – Eusebio Di Francesco si è espresso, nella conferenza stampa di vigilia del match che il suo Venezia giocherà al Tardini contro il Parma. Il tecnico dei lagunari ha parlato anche dell'ultima sfida persa dal suo club contro l'Inter per 0-1: «La squadra ha reagito bene alla difficoltà, data dalla squadra forte che avevamo di fronte. Abbiamo subito qualcosa, ma creato anche alcune occasione da gol disputando una buona gara. Ad ogni modo, ciò rappresenta il passato».