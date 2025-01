Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il fenomeno Early Bird e perché bisogna prenotare le vacanze già a gennaio: le mete più economiche e dove trovare biglietti aerei scontati

“Chi prima arriva meglio alloggia” dice il proverbio. Ci sono situazionila prontezza nell’agire è importante al fine di ottenere dei vantaggi. Chi ama viaggiare spesso sa che organizzare bene in anticipo è sinonimo di risparmio, soprattutto a inizio anno., infatti, è il mese degli– un’espressione, che viene dal proverbio inglese “Thecatches the worm” (l’uccello che arriva primo prende il verme) -,è possibile approfittare degli sconti offerti da hotel, tour operator e compagnie aeree per raggiungere la destinazione che sogniamo nei mesi estivi e non solo. Chi vuole organizzare un viaggio in questo periodo, infatti, può farlo a tariffe più vantaggiose.Questoè visto, da una parte come una sorta di promozione che avvantaggia chi prenota con largo anticipo, garantendo forti sconti rispetto alle tariffe standard, dall’altra va incontro anche agli operatori del settore in quanto, mese successivo allenatalizie, è un periodola domanda è più in calo.