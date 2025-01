Oasport.it - Ciclocross, altro successo di Mattia Agostinacchio in Coppa del Mondo juniores a Benidorm. Del Grosso a un passo dal titolo negli U23

Inizia la domenica di. Mattinata dedicata alle categorie giovanili, e la giornata si apre subito bene per i colori italiani, conche si è messo alle spalle la delusione per i Campionati Nazionali e torna a vincere indela quasi un mese dal trionfo di Namur nella categoria. Belper lui con quattro secondi di vantaggio sul francese Soren Bruyere Joumard e sull’austriaco Valentin Hofer, raggiungendo così il transalpino in cima alla classifica: a Hoogerheide ci si giocherà il. Buona gara anche per Filippo Grigolini, sesto, mentre Patrik Pezzo Rosola chiude quattordicesimo.Nella gara junior femminile nuovoper Lisa Revol: la transalpina riesce a staccare la sua avversaria per ilRafaelle Carrier e si impone con 10” di vantaggio sulla canadese che può gestire ancora 14 punti di vantaggio in classifica, con il podio completato dall’olandese Mae Cabaca.