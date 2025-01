Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'avvocato senese Duccio Panti negli Organi di Giustizia Sportiva

Fiumicino, 19 gennaio 2025 – Si è conclusa all’Hotel Hilton di Fiumicino l’Assemblea elettiva delle società ciclistiche che hanno eletto il nuovo Consiglio Federale che resterà in carica per 4 anni, e glidi. Tra gli eletti figura anche l’che è stato il più votato di tutti tra i componenti della Corte d’Appello 1^ sezione. Riepilogando la Toscana che era rappresentata da dieci candidature, esce dall’assemblea con la vice presidenza della Federdi Saverio Metti, il ruolo di consigliere di Laura Puccetti, e quello dell’componente della Corte d’Appello 1^ sezione. Da segnalare altresì che in qualità di presidente del Collegio Revisori dei Conti è stato riconfermato lo spezzino Simone Mannelli.