Lapresse.it - Cecilia Sala racconta la sua prigionia: “A vigilia rilascio interrogata incappucciata per 10 ore”

“Nell’isolamento viene costruita una condizione psicologica per farti crollare. Anche quando ti interrogano sei incappucciato e faccia al muro. Il giorno prima della mia liberazione mi avevanoper 10 ore“. Ospite a ‘Che Tempo Che Fa’,della suain Iran, dov’è stata detenuta per 21 giorni. “Ero sicura di rimanere di più” in carcere in Iran, “perché questa è stata l’operazione più rapida per liberare un ostaggio in Iran dagli anni ’80. Io seguo l’Iran e ho studiato i casi precedenti, quindi sapevo che 21 giorni non erano molti. Mi hanno tolto gli occhiali, considerati un rischio per i detenuti, ma mi hanno anche tolto le lenti quindi non vedevo niente. Poi mi hanno riportato le lenti con un libro di Murakami scelto da loro, quando è arrivata anche una compagna di cella.