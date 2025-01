Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Cristante proposto alla Fiorentina: ma c’è un problema

Leggi su Pronosticipremium.com

Gennaio è sempre più ricco di sorprese anche e soprattutto per via della sessione diinvernale che potrebbe vedere diversi movimenti interessanti. Laè una delle protagoniste di questa finestra, sia per quanto riguarda le entrate, con Rensch e Gollini in dirittura d’arrivo, sia per le uscite con alcuni dubbi su quei calciatori considerati pilastro della squadra ormai da diverso tempo.Oltre a Pellegrini, in orbita Inter, e a Paredes, anche Bryansarebbe sul passo d’addio. Il centrocampista, ormai out da inizio dicembre a causa di unal piede riscontrato durante il match con l’Atalanta, sembra ormai essere lontano dal progetto giallorosso, tanto da essere inserito in diverse trattative, come quella che dovrebbe portare Davide Frattesi. Stando a quanto riportato da Violanews, l‘agente di, Beppe Riso, sarebbe a lavoro per trovare una soluzione migliore per il suo assistito.