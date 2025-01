Juventusnews24.com - Brassier Juventus, idea a sorpresa per la difesa! Può scalare presto le gerarchie: le ultimissime

di RedazioneNews24per la! Il centrale del Brest attualmente in prestato al Marsiglia puòle: le ultimeSpunta un nuovo nome per il calciomercato, costantemente impegnato a cercare di regalare al piùun nuovo rinforzo a Thiago Motta nel reparto arretrato.Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sta salendo alla ribalta la candidatura di Lilian, difensore del Marsiglia in prestato dal Brest. La sua duttilità e la capacità di giocare in differenti ruoli lo rendono un profilo appetibile, con i bianconeri che inevitabilmente stanno facendo le loro valutazioni.