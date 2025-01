Ilnapolista.it - Balotelli al Genoa è durato come un gatto in tangenziale: si studia la risoluzione del contratto (Gazzetta)

Marioalunin”, per citare il celebre film con Albanese e Cortellesi. Tornato a fine ottobre in Serie A, ha maturato solamente sei presenze; il cambio di panchina con l’arrivo di Patrick Vieira ha sicuramente inciso nel mancato apporto del centravanti negli ultimi match. Ora siladel.L’avventura dialè ai titoli di coda: siladelriportato dalladello Sport:Si cerca un accordo per definire l’addio. Una via d’uscita, possibilmente in modo soft: è quella che stanno cercando ile Mario, per sciogliere un’impasse che non sta giovando né al club, né tantomeno al giocatore. La permanenza dell’attaccante in rossoblù sembra davvero alle battute finali: non sono piaciute ale due panchine contro Lecce e Parma (senza neppure giocare un minuto) e, prima ancora, quella di San Siro con il Milan.