Ilgiorno.it - Addio a cervi e daini nel parco. Gli animali saranno trasferiti: "Scelta dettata dalle norme"

La decisione di spostare ie idalArcadia, argomento che sta facendo parlare, non è stata "avventata" ma "ci abbiamo pensato a lungo", assicura il sindaco Linda Colombo. Una decisione scaturita dall’entrata in vigore di una normativa che definisce i criteri per il mantenimento e la cura dinei parchi pubblici. "Purtroppo - afferma l’ex sindaco Gianfranco Bedinelli, presidente onorario dell’associazione Amici delArcadia - i volontari non sono in grado di soddisfare ledel regolamento così come chiedono i veterinari: una presenza costante di personale, competenze specifiche e capacità operative che i volontari, molti già avanti nell’età, non hanno. Siamo i primi a essere dispiaciuti di questa decisione che abbiamo dovuto accettare dopo l’intervento dei veterinari dell’Ats".