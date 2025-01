Oasport.it - Volley femminile, Perugia sbatte contro il muro di una Milano straripante: 3-0 per la Numia nel secondo anticipo di A1

Laerige uninvalicabile per la Bartoccini Mc-Restaurie travolge con un secco 3-0 la formazione umbra al termine di un match a senso unico, nel quale solo per alcuni tratti, all’inizio dei tre set,è riuscita a reggere il ritmo di Sylla e compagne. Le padrone di casa hanno fatto leva sule sul servizio per conquistare tre punti che le avvicinano sensibilmente alposto, complice la sconfitta di Scandicci sul campo di Conegliano.Sestetti annunciati in campo in avvio ed è subitoa fare la voce grossa, soprattutto acommette troppi errori al servizio, dove sa di dover rischiare, e le milanesi ne approfittano per prendere presto il largo (5-1 con Danesi e 11-7 con Egonu). Ildi Kurtagic spinge le padrone di casa sul 19-12 e il set scivola via senza altri sussulti fino al 25-16, chiuso dalla diagonale lunga di Traballi.