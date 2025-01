Uniti nella vita e nella morte | la romantica storia di Christian e Maria morti insieme a distanza di un’ora

Leggi su Dayitalianews.com

Runggaldier, rispettivamente di 89 e 88 anni, hanno sempre vissuto l’uno per l’altra e se ne sono andatinello stesso giorno. Unastrappalacrime eche viene da Ortisei, in Trentino Alto Adige, dove i due anziani vivevano.LadiUnad’altri tempi quella di, sposati nel 1960, che a lungo avevano gestito un maso a Nova Levante prima di trasferirsi nel centro di Ortisei, dove avevano aperto una pensione e un ristorante, come riferito dal Corriere del Trentino.Nel paese la coppia di coniugi era molto conosciuta e benvoluta e tutti li descrivevano come due persone amabili, accoglienti e gentili. I residenti li vedevano passeggiare ogni mattina per prendersi un caffè al bar, legati da un amore sincero e profondo.