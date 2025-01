Lapresse.it - Separazione carriere, Santalucia: “Indebolisce autonomia magistrati”

È stato accolto con una standing ovation l’intervento del presidente dell’Associazione NazionaleGiuseppein occasione della riunione del Comitato direttivo centrale, che ha avuto luogo alla Corte di Cassazione a Roma. A margine,ha dichiarato ai cronisti: “Il pericolo per icon ladelleè di attenuarne e affievolire le caratteristiche imprescindibili die indipendenza. L’indipendenza del pubblico ministero, che è quella maggiormente esposta, si tradurrà in un deficit di indipendenza del giudice”.Il magistrato ha quindi spiegato: “Il giudice decide sulla base degli affari che il pm porta sul suo tavolo. Se il pm non è totalmente indipendente, ed è evidente che nella ricerca e nella trattazione degli affari da sottoporre al giudice sarà in qualche modo condizionato, al di là delle garanzie che quel giudice può godere, portare alcuni affari, che sono quelli che potrebbero disturbare il clima politico, significa impedire al giudice di esercitare la propria indipendenza nel modo più pieno possibile”.