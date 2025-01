Liberoquotidiano.it - Scramble in Polonia, jet Nato in volo contro aerei russi: non era mai accaduto prima

Laha fatto decollare i suoi cacciaun attacco russo. Ed è lavolta che succede. I caccia in questione, norvegesi, erano dislocati in. E sono stati usati per rispondere a un'operazione aerea russal'Ucraina, come dichiarato dal comando aereo dell'alleanza e riferito da Newsweek. A confermare l'operazione anche le autorità polacche. I caccia sono stati lanciati dopo aver rilevato una "intensa attività aerea a lungo raggio" da parte dellaa, che ha avuto inizio all'alba di mercoledì 15 gennaio. Due caccia F-35 norvegesi, dislocati indallo scorso dicembre, sono stati inviati in risposta a un "numero massiccio diinche si avvicinavano allo spazio aereo polacco", ha riferito il comando aereo dellaieri, giovedì 16 gennaio. Il fatto che glidel blocco atlantico siano stati inviati per difendere lo spazio aereo polacco evidenzia la crescente preoccupazione per la possibile escalation del conflitto in Ucraina, con conseguente impatto sulla sicurezza dei paesi membri della