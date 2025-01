Calciomercato.it - Roma-Genoa, Dovbyk spiega: “Non esulto tanto perché non sono soddisfatto di quello che faccio”

Dopo la vittoria colle parole dell’attaccante giallorosso grande protagonista nel 3-1 dell’OlimpicoLatorna alla vittoria dopo il 2-2 col Bologna, continuando la risalita in classifica e provando ad avvicinarsi ai piazzamenti europei.(LaPresse) – calciomercato.itLe parole di Artem: “È difficile giocare in Serie A, è una competizione diversa. Nella Liga c’erano più spazi, ma sto provando a migliorare la qualità. Questo mi sta rendendo migliore come attaccante, gioco contro difensori più difficili da affrontare. Sto cercando di migliorarmi e provo a dimostrarlo in campo”.I gol ti posaiutare a trovare la fiducia. Però sembri sempre triste quando segni, come mai? “Nonmolto felice dei miei gol,so cosa posso fare e so che posso fare molto meglio tante cose sul campo.