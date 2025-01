Oasport.it - Pallamano, l’Italia cede alla sola Danimarca. Gli azzurri pronti per il ‘Main Round’

Lavince per 39-20 contronel terzo ed ultimo incontro valido per il ‘Preliminarydei Mondiali 2025 di. I padroni di casa si impongono davanti al proprio pubblico, gliguardano avantiseconda fase del torneo che si svolgerà settimana prossima.Il duello sul campo di una delle tre nazioni ospitanti della rassegna iridata ha visto l’ottimo avvio delcon Simone Mengon. L’azzurro insieme a Umberto Bronzo ed a Davide Bulzamini ha messo pressione ai campioni del mondo in carica rispondendo colpo su colpo nei primi otto minuti d’azione.Gli atleti di Nikolaj Jacobsen hanno progressivamente allungato sui nostri connazionali portandosi sull’8 a 4 dopo tredici intensi minuti. Lasse B. Andeon e Johan Á Plógv Hansen sono riusciti a consolidare il proprio margine beffando un eccellente Domenico Ebner, abile a più riprese nel difendere la porta azzurra dai rivali.