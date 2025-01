Biccy.it - Padre minaccia di morte e picchia il figlio di 15 anni perché gay

Dopo le aggressioni di Stephano e Matteo a Roma e di Andrea e Giulio a Torino, l’odio omofobo ha colpito ancora e questa volta in Campania. In questo caso la violenza fa ancora più orrore,re un ragazzino di 15è stato suo.Ililgay e viene arrestato.Un uomo di 48ha iniziato a mandare messaggi minatori alsu WhtasApp, mentre il ragazzo era a scuola. Nei giorni scorsi il giovane è anche stato aggredito più volte eto anche con una chiave inglese, le percosse hanno causato numerose lesioni al collo, al volto, alle braccia e alle gambe. Ilè poi stato arrestato in flagranza differita e portato al carcere di Poggioreale. A portare all’arresto sono stati i professori del 15enne, che si era confidato con loro dopo l’arrivo dei messaggi minatori.