Cityrumors.it - Padre e figlio non sono d’accordo su come buttare la spazzatura: succede il finimondo

Leggi su Cityrumors.it

Un banalissimo disaccordo sulle modalità perlafinisce nel peggiore di modi. Arriva la confessione delOsaka, Giappone. La terra del Sol Levante, dei samurai, dei ciliegi in fiore. e, a quanto pare, anche delle liti familiari per lache degenerano in tentati omicidi a colpi di spada. Ok, forse quest’ultima non è proprio una tradizione millenaria, ma tant’è.nonsulail– Cityrumors.itLa polizia di Osaka ha infatti arrestato un disoccupato di 25 anni, tale Kazuyoshi Funachaki (nome che, diciamocelo, non prometteva nulla di buono), con l’accusa di tentato omicidio. La vittima? Il, un arzillo settantaduenne che, suo malgrado, si è trovato al centro di una disputa domestica a dir poco.