Oasport.it - NBA, i risultati della notte (18 gennaio): Tatum spinge Boston, si fermano Knicks e Thunder. Jokic, altra tripla doppia

Leggi su Oasport.it

Nuova nottata NBA con tanta carne al fuoco, che ha visto tra i protagonisti anche iCeltics. I campioni in carica tornano al successo dopo lo scivolone con Toronto, vincendo comodamente contro gli Orlando Magic con un ottimo Jaysonda 30 punti e 6 rimbalzi coadiuvato da un buon Kristaps Porzingis da 23 punti.A est si ferma però la corsa dei New York, che incappano nella sesta sconfitta nelle ultime nove partite contro i Minnesota Timberwolves senza Karl-Anthony Towns, l’ex di giornata. Minnie fugge nell’ultimo parziale con un grande Anthony Edwards da 36 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Sempre dallo stesso versante, terza vittoria in fila per Milwaukee che vede Giannis Antetokounmoo dominare contro Toronto: 35 punti e 13 assist per il 130-112 finale.A ovest sconfitta per gli Oklahoma Cityche senza Shai Gilgeous Alexander (lasciato a riposo) cadono contro i Dallas Mavericks, che si impongono 106-98.