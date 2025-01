Ilrestodelcarlino.it - Natura e illustrazioni sul palco del Persiani

Domani alle 17, il Teatrodi Recanati accoglierà un nuovo appuntamento della rassegna "La domenica al", una stagione dedicata alle famiglie promossa dal Comune in collaborazione con Amat. Protagonista dell’evento sarà "Libero zoo", uno spettacolo ideato e interpretato dall’eclettico Gek Tessaro. Tessaro condurrà il pubblico in un viaggio incantato attraverso un mondo selvatico abitato da animali straordinari. Lo spettacolo prende vita grazie a una tecnica unica, il teatro disegnato, che unisce illustrazione, narrazione e animazione dal vivo. Gek Tessaro crea immagini poetiche e suggestive direttamente sul, utilizzando inchiostri, acquarelli, sabbia e una lavagna luminosa. Le immagini, proiettate e ingigantite su un grande schermo, si trasformano in un libro animato, vibrante di colori e emozioni.