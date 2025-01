Laprimapagina.it - Maltempo in Sicilia: crolli, mareggiate e trombe d’aria scuotono l’Isola

Leggi su Laprimapagina.it

alle prese con un’ondata diinvernale. Ingenti i danni in tutta. Si registrano. L’ondata dicontinua a mettere a dura prova la, lasciando dietro di sé danni strutturali e disagi per i cittadini, ma fortunatamente, al momento, senza gravi conseguenze per le persone.Caltanissetta, crolla fabbricato disabitatoUn fabbricato di un piano è crollato in via Niscemi a Caltanissetta a causa del. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale sanitario del 118. Lo stabile, disabitato e già lesionato, era stato puntellato con una struttura in legno. Al momento non risultano feriti, ma sono in corso sopralluoghi per escludere la presenza di persone sotto le macerie. La strada è stata chiusa al traffico e si sta verificando la stabilità di due edifici vicini.