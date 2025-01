Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: monumentale Goggia, è prima! Brignone davanti a Gut

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLADI WENGEN DALLE 12.3011.38 C’è anche Alberto Tomba a congratularsi all’arrivo con Sofia. Ma ricordiamoci che mancano ancora Lindsey Vonn e Malorie Blanc.11.38 Ortlieb becca 2 secondi secchi, ma guadagna 0.05 anell’ultimo intermedio.11.37 Subito 0.45 di ritardo per l’austriaca Nina Ortlieb al secondo intermedio.11.34 Nessuna ha sciato come Sofia nel tratto centrale, ha tirato una riga laddove c’erano dei curvoni angolatissimi! Ha perso qualcosa allo Scarpadon, ma poi ha preso una velocità allucinante al Rumerlo, la più alta in assoluto! Vola al comando con ben 42 centesimi su Lie!terza a 0.55. Ci piacerebbe che la gara finisse così, ma è ancora molto lunga.11.34 IMMENSAAAAAAAAAAAAA!!! SOFIASTRATOSFERICAAAAAAAAA!!!AAAAAAAAAAAAAA!!!11.