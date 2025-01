Zonawrestling.net - Kazuchika Okada: “L’AEW era il mio obiettivo, per il momento non ho intenzione di riapparire in NJPW”

sta finalmente vivendo il suodi gloria in AEW.L’ex stella del sol levante ha debuttato in AEW nella puntata di Dynamite del 6 Marzo 2024 ed è l’attuale Continental Champion, nonché il vincitore del torneo Continental Classic che lui ha disputato da campione in carica.Ultimamente molti suoi colleghi AEW hanno partecipato ad eventi e disputato match in, vista la partnership tra le due federazioni, ma lui nonostante le sollecitazioni di molti non sembrerebbe intenzionato a tornare “a casa” neanche soltanto per un’apparizione.Sto bene dove stoIntervistato da Tokyo Sport,ha parlato del motivo per cui, dopo 17 anni in New Japan Pro Wrestling, ha scelto di proseguire la carriera in AEW:“Perché mi hanno fatto un’offerta. ride Non so l’inglese, l’unica cosa che so è lottare.