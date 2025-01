Sport.quotidiano.net - Juventus-Milan 2-0, Mbangula e Weah stendono il Diavolo

Torino, 18 gennaio 2025 - Lasi prende la rivincita nei confronti del, che l'aveva battuta in semifinale di Supercoppa Italiana. Stavolta i rossoneri non rimontano e si arrendono 2-0: le reti di(con deviazione decisiva di Emerson Royal) enel giro di quattro minutiil. La Vecchia Signora torna così a sorridere per i tre punti dopo tre pareggi consecutivi e superano momentaneamente la Lazio al quarto posto. La truppa di mister Sergio Conceicao vede invece allontanarsi il treno Champions e adesso è ottavo. Le scelte dei due allenatori(4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners,; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernández; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Abraham.