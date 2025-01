Ilgiorno.it - Incastrato sotto l’escavatore. Allarme tempestivo, lo salvano

Leggi su Ilgiorno.it

Tragedia sfiorata a Nave ieri pomeriggio attorno alle 14.30, in via Monteclana. Un uomo di 65 anni che stava lavorando con un escavatore, per motivi ancora non noti ma forse legati al terreno disconnesso o a un cedimento, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. È rimastoil mezzo. A rendersi conto di quanto accaduto è stata una donna che stava facendo una passeggiata nella zona dove è accaduto l’incidente. È stata lei a chiedere aiuto al numero unico 112 di Brescia e alla centrale operativa, che ha contattato Soreualpina di Bergamo sul posto ha inviato sia un’ambulanza che l’eliambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia. Sono stati loro a liberare il lavoratore dal. Una volta messo in sicurezza l’uomo, che ha riportato alcune lesioni da schiacciamento e alcune escoriazioni, è stato portato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, dove medici e infermieri si sono presi cura di lui.