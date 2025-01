Lanazione.it - Il ’mugugno’ dei residenti: “I nostri quartieri dimenticati. Siamo considerati di serie B”

Arcola (La Spezia), 17 gennaio 2025 – “Il 14 febbraio sarà un anno che la strada di Fresonara è ’chiusa’ e sempre più allo stato di una giungla”. Ad esprimere tutta la sua preoccupazione è Ilaria Baroncelli, uno tra gli abitanti e rappresentanti del comitato della frazione arcolana, che ha annotato l’elenco di ciò di cui soffre Fresonara, ma non solo, perché ci sono zone del Comune che iritengono essere considerate come diB da parte dell’amministrazione comunale. “Le buche della strada principale che erano state coperte sotto elezioni ora sono tornate allo stato di crateri – spiega Baroncelli –. Via Sommovigo, dopo i lavori alle tubazioni, è una strada tappezzata da vari colori, dal grigio chiaro al grigio scuro, dove si nota molto bene il dislivello”. Sono solo le prime constatazioni a seguito di un sopralluogo che Baroncelli ha fatto, con l’obbiettivo dir presentare la mappa delle cose da fare all’amministrazione comunale.