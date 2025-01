Oasport.it - Holger Rune si carica verso il match contro Jannik Sinner: “Non ho niente da perdere”

si salva, supera Miomir Kecmanovic al quinto set e strappa il pass per il quarto turno degli Australian Open 2025. Il tennista danese, numero 13 del ranking, ha piegato in rimonta il serbo con il punteggio di 67 (5) 63 46 64 64 in 3 ore e 30 minuti di gioco. Una vittoria pesante per il classe 2003, che si è trovato sotto 2 set a uno e 4-2 nel quarto set, salvo poi cambiare marcia ed andare a trovare il successo. Ora lo attendenegli ottavi di finale.Al termine della sfidaKecmanovic, il tennista scandinavo non ha voluto nascondere la gioia per la rimonta messa in atto: “Non so davvero come ho fatto. Non so cosa dire. L’unica cosa che so è che senza il grande sostegno del pubblico non avrei potuto ribaltare la situazione in campo. Mi sentivo molto stanco ma sono riuscito a non mollare”.