Hanno bloccato tutto Grande Fratello scoperta choc sugli autori e Helena | grave accusa del pubblico

Durante la puntata deldi giovedì 16 gennaio, si è consumato un acceso confronto traPrestes e Jessica Morlacchi, un momento molto atteso dai fan, vista ladiscussione che circonda entrambe le concorrenti in questa edizione del reality. Alfonso Signorini ha deciso di farle incontrare al centro dello studio, dando loro l’opportunità di esprimere finalmente i propri pensieri l’una sull’altra. Il “duello” verbale è cominciato con un gesto insolito che ha lasciato sbigottiti gli spettatori.Rientrata in casa dopo l’eliminazione,Prestes è tornata anche per avere un confronto con Lorenzo, il concorrente con il quale, all’inizio del reality show, aveva avuto una certa complicità, poi finita dopo che Spolverato ha avuto un flirt con Shaila Gatta. Tra i due, infatti, è scoppiata la passione mentre si trovavano in Spagna e da allora, tra Lorenzo ele cose sono precipitate.